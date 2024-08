Au revoir, Paris!

Mit der traditionellen Übergabe der olympischen Fahne an die Organisatoren von Los Angeles 2028 gingen gestern die Sommerspiele in Paris zu Ende. Ein Sportfest voll goldiger, einprägsamer und auch trauriger Momente. Woran man sich erinnern wird: "Ouvrons Grand les Jeux" – oder wie es auf Neudeutsch heißt: Games Wide Open. Das Motto war bei den Paris-Machern Programm. In Zeiten weltpolitischer Krisen und Unsicherheiten sowie Terrorgefahr boten die Spiele ein Kontrastprogramm: angefangen