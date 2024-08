"Arrogant und laut": 200-Meter-Sieger kritisiert Noah Lyles

Letsile Tebogo setzte sich am Donnerstag in Paris im 200-Meter-Sprint gegen die US-Sprinter Kenny Bednarek und Noah Lyles durch und lief dabei in 19,46 Sekunden die fünftschnellste Zeit der Geschichte über diese Distanz.

Der Präsident von Botswana hat den Freitagnachmittag zum Feiertag erklärt, um den Gewinn der ersten olympischen Goldmedaille des Landes zu feiern.

"Präsident Masisi möchte erklären, dass er im Namen aller Bürger Letsile applaudiert und seiner verstorbenen Mutter unaufhörlich dankt", schrieb Präsident Mokgweetsi Masisi in einer auf X veröffentlichten Erklärung.

Masisi erklärte zudem, Letsiles Leistung verdiene es, dass die Nation innehält und ihn in einer einzigartigen, angemessenen und verantwortungsvollen Art und Weise feiert, die in die Annalen der Geschichte der Republik eingehen wird.

Covid bei Lyles diagnostiziert

Lyles wurde nach dem Wettkampf mit einem Rollstuhl aus dem Innenraum gebracht, weil er diesen auf eigenen Beinen nicht mehr verlassen konnte.

Wie der US-Verband kurz nach dem Rennen bekannt gab, war der Sprinter aus Florida positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Obendrein erschien in den offiziellen Ergebnissen auch noch eine gelbe Karte gegen ihn, weil er offenbar seinen Startkasten beschädigt hatte.

Lyles war vor dem Rennen wieder mit teils übertriebener Gestik aufgefallen. Tebogo ließ sich danach zu einer verbalen Spitze gegen den US-Amerikaner hinreißen.

"Ich kann nicht das Gesicht der Leichtathletik sein, weil ich keine arrogante oder laute Person wie Noah bin", sagte Tebogo bei der Pressekonferenz.

