Akrobatin schön: Simone Biles verzaubert Paris

Sie kam, sah und begeisterte: US-Superstar Simone Biles verzauberte gestern bei ihrem ersten Auftritt in der mit 17.000 Zuschauern ausverkauften Turn-Arena in Bercy ganz Paris. Vor Stars wie Tom Cruise, Lady Gaga, Snoop Dogg oder Ariana Grande zeigte sich die 27-jährige US-Amerikanerin bei ihrem dritten Olympia-Antreten in blendender Form. Nach einer Schrecksekunde – bei ihrer Bodenübung dürfte sich Biles eine Wadenblessur zugezogen haben – gab es gestern noch die Entwarnung. "Es ist nur ein kleiner Schmerz", sagte Trainerin Cecile Landi.

Als Biles sich gestern um 11.36 Uhr erstmals in der Halle zeigte, begann es zu brodeln. Die US-Amerikanerin ist zwar nur 1,42 groß, im Turnsport ist sie aber die Grande Dame, die Menschenmassen fasziniert. Nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Akrobatik, auch die persönliche Geschichte von Biles hat Hollywood-Format. Ihr Stern ging bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro mit vier Goldmedaillen so richtig auf, 2021 in Tokio musste sie den Wettkampf abbrechen, als sie bei Drehungen die Orientierung verloren hatte.

Von "Dämonen verfolgt"

Biles sprachen offen von psychischen Problemen, sie fühle sich von "Dämonen verfolgt". Zwei Jahre dauerte ihre sportliche Auszeit. "Ich wollte schon fünfhunderttausend Mal aufgeben, und ohne meine Familie und Freunde hätte ich das auch", sagte die mit 37 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften erfolgreichste Turnerin der Geschichte in der Netflix-Doku "Wie Phönix aus der Asche" über ihre schweren Zeiten.

Inzwischen hat Biles ihre Probleme aussortiert. Nach der Hochzeit mit Footballer Jonathan Owens kehrte sie wieder in die Turn-Arenen zurück, im Vorjahr holte sie bei der WM in Antwerpen vier Goldmedaillen. Auch in Paris hat Biles jetzt glänzende Aussichten.

Selbst erfundene Kunststücke

In der gestrigen Qualifikation war sie die Beste beim Sprung, die Beste am Boden und die Zweitbeste am Schwebebalken. Nach der Wadenblessur bei der Bodenübung kehrte sie mit einem bandagierten Fuß zurück und zeigte völlig unbeeindruckt von diesem Handicap den von ihr selbst "erfundenen" schwersten Sprung im Frauen-Turnen, den "Biles II".

Fünf neue Elemente hat die Turn-Königin schon in ihre Sportart eingeführt, ein sechstes hat sich die seit 72 Jahren älteste Turnerin in einem Teambewerb für Olympia in Paris aufgehoben. Seit ihrem mentalen Tief weiß Biles den Wert goldener Medaillen richtig einzupreisen. Ihr letzter Auftritt auf der olympischen Bühne ist nicht von Leistungsdruck, sondern von Spielfreude und Demut gekennzeichnet. "Ich bin dankbar, dass ich mein eigenes Ende schreiben darf", sagte sie. So viel steht fest: Es wird ein Happy End werden. (chz)

