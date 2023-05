Zwei KTM-Fahrer auf dem Podest: "Das war gewaltig"

Beim MotoGP-Rennen in Jerez de la Frontera landeten hinter Sieger Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) mit Brad Binder (RSA) und Jack Miller (Aus) erstmals seit Spielberg 2020 zwei KTM-Piloten auf dem Podest. "Das war ein gewaltiges Wochenende für uns", sagte Pit Beirer, Motorsportdirektor des Innviertler Teams.

Nach den misslungenen Wintertests hatten sich die Verantwortlichen einiges an Kritik gefallen lassen müssen, nun liegt Miller in der WM-Wertung auf Rang vier, und Binder ist als Dritter so gut klassiert wie noch nie ein KTM-Werksfahrer zuvor. "Wir hatten eine trockene Strecke, wir waren über das ganze Wochenende sehr stark, von uns ist kein einziger Fahrer gestürzt. Das war einfach ein ehrlich herausgefahrenes Ergebnis", strich Beirer gegenüber "Speedweek" hervor, dass diesmal keine äußeren Umstände seinem Team in die Karten gespielt hatten.

Abgerundet wurde das formidable Abschneiden von Dani Pedrosa. Der KTM-Testfahrer, der den verletzten Pol Espargaro vertrat, landete an der siebenten Stelle. "Es unterstreicht die Power unseres Testteams. Es ist großartig, so einen starken Testfahrer zu haben, der das Material auf einem so hohen Niveau beurteilen kann", ergänzte Beirer.

Auch in den Unterklassen läuft es für KTM ausgezeichnet: Daniel Holgado (Esp) führt die Moto3-WM an, und in der Moto2 liegt Pedro Acosta (Esp) punktgleich mit Tony Arbolino (Ita/Elf Marc VDS) an der Spitze.

