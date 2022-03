Zurück in der moralischen Realität

Der Ukrainekrieg führte in internationalen Sportverbänden zu einer moralischen Sensibilisierung. Reihenweise wurden Verbindungen zu Russland gekappt sowie russische Athleten und Funktionäre ausgeschlossen. Selbst die geldgetriebene Formel 1 strich Nikita Mazepin aus der Startaufstellung sowie den Sotschi-GP aus dem Rennkalender. Das sei nicht mehr als ein Feigenblatt, sagen Kritiker, sind andere Formel-1-Gastgeber doch kaum weniger verwerflich. Schon an diesem Wochenende veranstaltet der PS-Zirkus in Saudi-Arabien sein zweites Saisonrennen – in einem Land, das seit Jahren Krieg im Jemen führt. Ein Land, in dem erst kürzlich 81 Menschen an einem Tag hingerichtet wurden.

Von "alarmierenden Nachrichten" sprach deshalb Formel-1-Boss Stefano Domenicali vor dem Rennen am Sonntag in Jeddah. "Ich glaube fest daran, dass der Sport die Menschenrechte ins Zentrum stellen sollte, wie auch das Land, in das wir gehen", sagte der Italiener, wohlwissend, dass sich die Formel 1 langfristig an mehrere Länder mit mangelhafter Menschenrechtslage gebunden hat. Ein Kappen all dieser Verbindungen wie im Falle Russlands scheint undenkbar.

"In einer idealen Welt passen die eigenen Werte mit jenen der Investoren und sponsernden Marken zusammen, in der Realität spielt aber eben auch der Finanzbedarf eine gewichtige Rolle", sagte Mathias Bernhardt, Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsunternehmens Nielsen Sports. Mit dem aufgehenden Zwiespalt hat nicht nur die Formel 1 zu kämpfen. Olympia in Peking, die Fußball-Weltmeisterschaften in Russland und Katar, der Einstieg des saudischen Staatsfonds bei Newcastle United – bei der Auswahl von Gastgebern und Finanziers sind im Sport Moral und Menschenrechte nicht immer die Gewinner. "Was aber auch klar ist, dass alle am Ende mehr Geld brauchen, um das Entertainment zu finanzieren, das die Fans eben auch sehen wollen", erklärt Experte Bernhardt die heikle Motivlage. Saudi-Arabiens Krieg im Jemen führte zu einer der schlimmsten aktuellen humanitären Katastrophen. Kurz vor dem Grand Prix griffen jemenitische Huthi-Rebellen mehrere Ziele in Saudi-Arabien an, darunter eine Anlage von Aramco nahe Jeddah. Der Ölkonzern ist einer der größten Geldgeber der Formel 1. Bei Aston Martin tritt der Energieriese, der weitgehend in staatlichem Besitz ist, als Titelsponsor auf.