Wurz: "Eine gmahde Wies’n wird das nicht für uns"

Standfestigkeit vor Geschwindigkeit – das gilt als eisernes Gesetz des Motorsport-Klassikers "24 Stunden von Le Mans", der heute (16 Uhr, live auf Eurosport) zum 90. Mal auf dem Circuit de la Sarthe ausgetragen wird. Toyota, von Österreichs früherem Formel-1-Piloten Alexander Wurz beraten, hat die letzten vier Ausgaben des Langstreckenbewerbes in der Königsklasse Hypercars gewonnen. Doch Glickenhaus Racing will beim bedeutendsten Sportwagenrennen der Welt zum Spielverderber werden. Nach Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden heuer wieder 250.000 Motorsport-Fans erwartet.

Es mutet wie der Kampf David gegen Goliath an. Auf der einen Seite das mächtige japanische Werksteam, dahinter die Eigenbau-Rennwägen des US-amerikanischen Filmproduzenten James Glickenhaus. Mit diesen ärgerte er Toyota heuer schon in der Langstrecken-WM. "Eine gmahde Wies’n ist es nicht. Die Erwartung ist aber klar. Wir sind hier Favorit und wollen dem auch entsprechen", sagt Wurz.

Mit zwei Toyota GR010 Hybrid, zwei Glickenhaus 007 LMH und einem Alpine A480 (ein eigentlich ausrangierter, alter Oreca-LMP1) sind nur fünf Fahrzeuge in der schnellsten Rennkategorie dabei. Sollten die Hypercars über die langen 24 Stunden Probleme bekommen, 27 flotte Exemplare sind diesmal in der kleinen Prototypen-Klasse LMP2 mit dabei und wären zur Stelle. In einem dieser Autos sitzt auch der Salzburger Ferdinand Habsburg. Im Vorjahr holte der Urenkel von Österreichs letztem Kaiser Karl I. bereits einen Klassensieg. "Le Mans hat eine wahnsinnige Geschichte, dieses Rennen ist aus dem Motorsport einfach nicht wegzudenken", sagt Habsburg. Ebenfalls in der LMP2 ist Rene Binder für Algarve Pro Racing am Start. Richard Lietz fährt in der Klasse LMGTE Pro einen Porsche 911 RSR-19.

Der achtfache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier startet in einem LMP2-Oreca erstmals bei den 24 Stunden. Auch einige Prominente versuchen sich jedes Jahr beim motorsportlichen Wettstreit in der Dauerschleife. Diesmal etwa Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender ("Inglourious Basterds", "X-Men"), der sich einige Jahre darauf vorbereitete.

Weitere Werke stoßen dazu

Im kommenden Jahr zum 100. Geburtstag des Klassikers kommt es erneut zu einem Umbruch. Ferrari, neunmaliger Gewinner in der Königsklasse, wird nach 50 Jahren Absenz auf die Langstrecke zurückkehren. Neben Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Audi und Porsche ist es dann die sechste Marke, die mitmischen will. Mit Lamborghini und BMW kommen 2024 noch zwei weitere hinzu.

Lange Historie

Die „24 Stunden von Le Mans“ werden seit 1923 auf dem Circuit de la Sarthe (13,5 Kilometer) südlich der Stadt ausgetragen. Einige Streckenabschnitte werden normalerweise als Landstraßen genutzt. Die längste jemals zurückgelegte Renndistanz beträgt 5410,713 Kilometer (Audi 2010). Der erfolgreichste Fahrer ist Tom Kristensen mit neun Siegen bei 17 Starts. Jochen Rindt (1965), Helmut Marko (1971) sowie der Deutsch-Österreicher Hans-Joachim Stuck (1986, 1987) gewannen für Rot-Weiß-Rot. Doch der Klassiker schrieb auch viele traurige Geschichten. Der Wiener Josef „Jo“ Gartner verunglückte etwa am 1. Juni 1986 tödlich.