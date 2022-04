Wolff: "Das ist extrem schmerzhaft"

Wenn die Formel 1 am Sonntag wieder ein Rennen in Melbourne fährt, hat sich zum bisher letzten Grand Prix von Australien vor drei Jahren vieles verändert. Der Albert Park Circuit hat ein "Facelifting" erhalten: Sieben Kurven wurden modifiziert, zwei gänzlich gestrichen. Die Intention ist die gleiche wie bei den seit heuer geltenden Aerodynamikregeln – das Renngeschehen soll mehr Überholmanöver bieten.

Geändert hat sich seit 2019 auch die Stellung von Mercedes: Dem Branchenprimus ist die Dominanz abhandengekommen. Konnten sich Lewis Hamilton und George Russell zum Auftakt in Bahrain auch wegen der späten Red-Bull-Ausfälle noch über die Plätze drei und vier freuen, schaute zuletzt in Jeddah nicht mehr als die Ränge fünf (Russell) und zehn heraus. "Im Moment entspricht unsere Leistung nicht unseren Erwartungen", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Es sei nun eine Frage der Mentalität. "In solchen Situationen zeigt sich der wahre Geist eines Teams." Auch wenn die "Silberpfeile" in der Konstrukteurs-WM Zweiter sind, geht es nach der Power auf der Strecke, sind sie hinter Überraschungsteam Ferrari sowie WM-Dauerrivale Red Bull derzeit nur die dritte Kraft im Feld. "Wir waren acht Jahre lang ganz vorne mittendrin. Es ist extrem schmerzhaft, nicht mehr ein Teil davon zu sein – und das mit einem ziemlichen Zeitrückstand", sagt Wolff.