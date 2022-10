WM-Wende: Bagnaia nach Quartararo-Sturz in Front

"Fehler darf sich jetzt niemand mehr erlauben", hatte OÖN-Kolumnist Gustl Auinger vor dem Grand Prix von Australien auf Phillip Island zum WM-Endspurt in der MotoGP vorhergesagt. Titelverteidiger Fabio Quartararo konnte gestern einen solchen nicht verhindern. Er verlor nach einem Sturz in Runde elf mit seiner Yamaha die WM-Führung an Ducati-Star Francesco Bagnaia, dem hinter Suzuki-Pilot Alex Rins und Marc Marquez (Honda) Rang drei zum Überholmanöver in der Gesamtwertung reichte. KTM konnte mit Brad Binder (10.) und Miguel Oliveira (12.) nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen.

"Als ich sah, dass Fabio raus war, änderte sich mein Rennen komplett", sagte Bagnaia, der die Schlussrunde noch ganz vorne in Angriff nahm. Doch nun hat er mit 14 Punkten Vorsprung auf Quartararo alle Trümpfe in der Hand. Schon kommenden Sonntag in Sepang könnte der Italiener seinen ersten Titel in der Königsklasse fixieren. Nach dem Grand Prix im Juni auf dem Sachsenring hatte Bagnaia noch 91 Zähler Rückstand auf Quartararo gehabt. Es war der bereits dritte Ausfall in dieser Saison für den Franzosen. Der 23-Jährige gab trotzig Durchhalteparolen aus: "Es ist noch nicht vorbei."

Den zweitengsten MotoGP-Bewerb der bisherigen Geschichte – Binder war als Zehnter nur sechs Sekunden hinter dem Sieger – bestimmten auch Rins und Marquez. Letzterer holte im 152. Rennen der MotoGP seinen 100. Podestplatz. Mit 0,186 Sekunden Vorsprung fand er in Rins seinen Meister. Für den Spanier, 2023 Markenkollege von Marquez, war es die Premiere am obersten Stockerl. Marquez-Bruder Alex bugsierte Jack Miller (Ducati) aus dem Rennen um den Titel.

Entschieden ist bereits die Moto3-WM. Der Spanier Izan Guevara (GasGas) gewann gestern und hat somit uneinholbare 65 Punkte Vorsprung auf Sergio Garcia. Die Moto2-Konkurrenz in Australien ging mit Alonso Lopez (Boscoscuro) ebenso an einen Spanier. (fei)

Motorrad-Ergebnisse

Grand Prix von Australien:

MotoGP: 1. Rins (Sp) Suzuki 40:50,654 Min., 2. Marquez (Sp) Honda +0,186 Sek., 3. Bagnaia (It) Ducati +0,224; weiters: 10. Binder (Rsa) KTM +5,940; 12. Oliveira (Por) KTM; Out u. a.: Quartararo (Fra) Yamaha, Miller (Aus) Ducati; WM-Wertung (18/20 Rennen): 1. Bagnaia 233 Punkte, 2. Quartararo 219, 3. A. Espargaro (Sp) Aprilia 206; 6. Binder 160; 10. Oliveira 135.

Moto2: 1. Lopez (Sp) Boscosuro 39:14,947 Min.; WM: 1. Ogura (Jpn) Honda 247, 2. Fernandez (Sp) KTM 243.

Moto3: 1. Guevara (Sp) GasGas 37:38,762 Min.; WM: 1. Guevara 290,

2. Garcia (Sp) GasGas 225.