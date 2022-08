WM-Flair in Mehrnbach

Der Regen der letzten Tage war für die Veranstalter ein Segen – der Garnisonsübungsplatz in Asenham bei Mehrnbach ist kommendes Wochenende bereit für die Motocross-Asse, die dort zwei Staatsmeisterschaftsläufe (Sonntag) und die Österreichische Vereinsmeisterschaft (Samstag) austragen.

Doch die internationale Konkurrenz im Innviertel bei der sechsten von acht Meisterschaftsstationen ist groß. Die WM-Spitzenfahrer Roan van de Moosdijk und Kay de Wolf, beides Husqvarna-Werkspiloten, stehen ebenso am Start wie der französische Shootingstar Maxime Grau und auch der ungarische Jugend-Weltmeister Aron Katona. Der heuer in der EM schon starke Mühlviertler Michael Sandner will in der Königsklasse MXOpen dagegenhalten. Lokalmatador Maximilian Ernecker fehlt wegen eines internationalen Einsatzes.