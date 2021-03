Am Sonntag, 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, hat das Warten für Formel-1-Fans ein Ende. In Bahrain wird die neue Saison gestartet, und viele hoffen, dass nicht alles beim Alten bleibt. Das sind die wichtigsten Punkte vor dem WM-Start in der Wüste: Rennkalender: 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten – die Formel 1 will in der zweiten Corona-Saison so viele Rennen fahren wie nie zuvor. Am 4. Juli wird im österreichischen Spielberg Gas gegeben. Erstmals dabei ist Saudi-Arabien mit einem