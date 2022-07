Wie schnell ist der Silberpfeil?

Um 13.30 Uhr werden die Formel-1-Teams heute auf dem Red-Bull-Ring im ersten freien Training das Grand-Prix-Wochenende eröffnen. Schon um 17 Uhr müssen im Qualifying für das Sprint-Rennen am Samstag die Karten aufgedeckt werden. Der Fan-Ansturm auf die Steiermark ist rekordverdächtig, mehr als 300.000 Zuschauer werden bis Sonntag erwartet. Befeuert wird der aktuelle Hype um die Formel 1 von der Hoffnung, dass es im Rennen um den Großen Preis von Österreich (Sonntag, 15 Uhr) einen spannenden Dreikampf der Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes geben wird.

In zehn von 22 Saisonrennen haben sich Red Bull und Ferrari die Siege aufgeteilt, in Silverstone zeigte vor einer Woche endlich auch das erfolgsverwöhnte Mercedes-Team auf: Lewis Hamilton eroberte als Dritter hinter Carlos Sainz (Ferrari) und Sergio Perez (Red Bull) einen Podestplatz, außerdem holte der englische Top-Star mit der schnellsten Rennrunde einen Extra-Punkt. Der Silberpfeil ist schnell wie schon lange nicht mehr, trotzdem verzichtet Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Rennen in Spielberg auf eine Kampfansage. "Wir behalten die Köpfe unten und bereiten uns bestmöglich vor", zeigt sich der 50-jährige Wiener nur gebremst optimistisch. Da das Strecken-Layout des Red-Bull-Rings eher auf den gleichnamigen Rennwagen zugeschnitten ist, wäre jede Euphorie ohnehin fehl am Platz. Wolff beschränkt sich auf die Hoffnung, "etwas vom Silverstone-Momentum mitnehmen" zu können.

"Halo" als Lebensretter

Am gestrigen Medientag in Spielberg stand kein Fahrer der Top-Teams, sondern Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou im Mittelpunkt des Interesses. Der Chinese war am Sonntag in Silverstone bei einer wilden Startkollision mit seinem Boliden kopfüber über die Strecke gerutscht. Er schlug schließlich hinter einem Reifenstapel im Fangzaun ein. "Das war der schlimmste Unfall, den ich erlebt habe. Mir ist klar, dass ich riesiges Glück hatte, der Halo hat mir das Leben gerettet", sagte Zhou. Der sieben Kilo schwere Titan-Bügel über dem Cockpit wird in der Formel 1 seit viereinhalb Jahren verwendet. Die anfängliche Kritik ist längst verstummt. Nicht erst seit dem Unfall in Silverstone weiß man, dass der "Halo" ein wahrer Schutzengel für die Fahrer ist.

Zhou hatte bei seinem Crash vor dem harten Aufprall keine große Angst, er befürchtete vielmehr ein mögliches Feuer. "Als der Wagen liegenblieb, wusste ich nicht, wo ich war. Ich spürte Flüssigkeit an meinem Bein, und mir war nicht klar – ist das mein Blut oder kommt das vom Auto?" Mit Hilfe der Streckenposten konnte er sich schließlich aus der brandgefährlichen Situation befreien und sich aus dem Auto "winden". Der 23-jährige Alfa-Pilot ist froh, dass bereits eine Woche nach Silverstone in Spielberg das nächste Rennen ist. Bei einer längeren Rennpause wäre er nach so einem Crash ins Grübeln gekommen. Zhou: "Das wäre mental nicht gesund gewesen." (chz)

Die Formel 1 in Spielberg: Heute: 13.30 Uhr: 1. Training; 17 Uhr: Qualifikation. Samstag: 12.30 Uhr: 2. Training; 16.30 Uhr: Sprintrennen (24 Runden oder 60 Minuten); Sonntag: 12.35 Uhr: Legenden-Parade, 13 Uhr: Fahrerparade; 13.55 Uhr: Flugshow; 14.44 Uhr: Bundeshymne; 15 Uhr: Formel-1-Grand-Prix von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)

