Charles Leclerc hat die Siegesserie von Red-Bull-Star Max Verstappen in Österreich gestern eindrucksvoll gestoppt. Nach drei Monaten voller Frust und Pannen stand der Ferrari-Pilot in Spielberg wieder ganz oben auf dem Podest – ausgerechnet in der Höhle des Löwen, beim Heimspiel von Verstappens Red-Bull-Team vor zehntausenden holländischen Fans, führte er den Niederländer mit drei Überholmanövern geradezu vor.