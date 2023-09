Wer macht in der Buckligen Welt das Rennen?

"Er hat den Druck auf seinen Schultern." Schon vor dem großen Rallye-Staatsmeisterschaftsfinale am Samstag und Sonntag in der Buckligen Welt in Niederösterreich werden Psycho-Spielchen gespielt. Hermann Neubauer, Champion 2016 und 2019, schiebt dem Mühlviertler Simon Wagner, der fünf Zähler vor seinem Skoda-Markenkollegen führt, die Favoritenrolle zu. Wagner, Titelverteidiger und auch 2021 Meister, kontert vor den zwölf Sonderprüfungen: "Wenn er seine Nerven im Griff hat, wird es ein richtig spannendes Duell."

Beide Ausnahmepiloten holten im Saisonverlauf zwei Siege und lieferten sich in der Vergangenheit oft schon bemerkenswerte Sekundenduelle, nun fällt rund um Krumbach die endgültige Entscheidung. Auf Rechenspiele wollen sich beide nicht einlassen, auch wenn jeder Fahrer ein Streichresultat (das schlechteste Saisonergebnis fällt raus) hat. "Wir wollen uns das Ganze im Auto auf der Strecke ausmachen", sagt der Unterweitersdorfer Wagner, der einen Skoda Fabia RS Rally2 fährt.

Ein überraschend noch dazugekommener prominenter Name in der Startliste, WM-Pilot Teemu Suninen aus Finnland, der vom Hyundai-Werksteam für Testkilometer nach Niederösterreich geschickt wird, darf nicht Zünglein an der Waage spielen. Er ist nicht für die Meisterschaft punkteberechtigt, wie die Austrian Motorsport Federation mitteilte. Bei der Jännerrallye war dies beim Franzosen Adrien Fourmaux, der im Winter den Sieg holte, noch anders.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl