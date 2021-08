Die ersten Wohnwagen und Zelte nehmen am weitläufigen Areal des Red-Bull-Rings in Spielberg bereits Aufstellung. Alles ist angerichtet in der Steiermark für zwei Renn-Wochenenden ganz im Zeichen der Motorrad-WM. Nach fünf Wochen Sommerpause wollen auf heimischem Boden mit dem Attnanger Max Kofler in der Moto3 und dem Werksteam von KTM in der MotoGP vor allem die Lokalmatadore auftrumpfen.