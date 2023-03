Weltmeisterlicher Start von Verstappen

Schon bei den Testfahrten vor der Saison hatte sich angedeutet, dass Max Verstappen und Red Bull das Formel-1-Jahr ähnlich überlegen beginnen würden, wie sie es 2022 beendet hatten. Im gestrigen Wüsten-Langweiler von Bahrain startete der Niederländer dann auch mit einer Machtdemonstration in seine Mission WM-Hattrick. Der Titelverteidiger gewann vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Auf den dritten Platz raste Fernando Alonso im Aston Martin, der auch von einem technischen Defekt bei Charles Leclerc im Ferrari profitierte.

"Das ist genau der Saisonauftakt, den wir wollten und gebraucht haben. Ein perfektes 1-2", jubelte Verstappen nach seinem 36. Grand-Prix-Triumph. Der Champion verteidigte seine Pole-Position am Start souverän und enteilte den Verfolgern gleich auf den ersten Kilometern unwiderstehlich. Immerhin konnte Leclerc auf den ersten Metern Perez düpieren und fuhr in der ersten Rennhälfte als Zweiter mit. Später musste der Monegasse aber nicht nur den Mexikaner wieder vorbeilassen, sondern in Runde 41 sogar mit einem Motorschaden aufgeben. Bereits vor der ersten gedrehten Rennrunde traf Ferrari eine ungewöhnliche Entscheidung: Das Team wechselte beim Boliden von Vorjahressieger Leclerc die Hybrid-Batterie sowie die Kontrollelektronik, um auf Nummer sicher zu gehen, wie es hieß. Der Monegasse erhielt zwar keine Strafe, pro Saison darf jeder Fahrer aber nur zwei dieser Komponenten nutzen, ehe ein Tausch mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung sanktioniert wird.

Während Verstappen, der im Vorjahr kurz vor Rennende mit Siegchancen wegen Batterieproblemen ausgeschieden war, auf und davon fuhr, entwickelte sich dahinter ein Positionskampf.

Überragender Altmeister

Besonders das Duell zwischen Mercedes und Aston Martin brachte Spannung: Der 41-jährige Alonso setzte die "Silberpfeile" in Schwarz unter Druck. Der zweimalige Weltmeister überflügelte erst Rekordchampion Lewis Hamilton, dann hatte der Asturier auch in einem harten Fight gegen Sainz, der am Ende Vierter wurde, das bessere Ende für sich. "Bye, bye", sprach Alonso zufrieden in den Boxenfunk. Er bejubelte seinen schon 99. Podestplatz in der Königsklasse des Motorsports. Hamilton blieb Rang fünf.

In zwei Wochen (19. März) steht in Jeddah (Saudi-Arabien) das zweite von 23 Saisonrennen auf dem Programm.

