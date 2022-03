Weltmeister-Duell nimmt schon wieder Fahrt auf

Red-Bull-Pilot Verstappen schnappte sich damals nach einem atemberaubenden ganzjährigen WM-Duell erst auf der letzten Runde seinen Premieren-Titel. Für Hamilton wäre es Rekordchampionat Nummer acht gewesen. Auch heuer wird wieder ein heißer Zweikampf erwartet.

"Ich werde ein aggressiverer Fahrer in diesem Jahr sein, ihr werdet sehen", versicherte Hamilton gestern mit einem Lächeln im Gesicht, als er auf künftige Duelle mit Weltmeister Verstappen angesprochen wurde. Dieser wiederum warf Mercedes ein Täuschen bei den Tests vor. "Sie werden ganz hinten sein. Ihren Kommentaren nach haben sie ein schreckliches Auto, denke ich. Und das schon seit 2017", bemerkte der Red-Bull-Champion mit beißender Ironie vor dem Auftakt-Grand-Prix.

Beweisen muss der siebenmalige Weltmeister Hamilton eigentlich niemandem etwas. In der Geschichte der Formel 1 hat er unter anderem die meisten Siege und die meisten Pole-Positions (jeweils 103) gesammelt. Er geht in seine bereits 16. Saison. "Ich bin motiviert wie am ersten Tag."

Zumindest gestern im Training hatte der Weltmeister aber mit der Tagesbestzeit von 1:31,936 Minuten die Nase vorne, während Hamilton mit seinem Dienstauto Probleme mit der Bremse und dem DRS beklagte. Stark präsentierte sich dagegen Ferrari-Mann Charles Leclerc mit zwei zweiten Plätzen.

Porsche steht vor der Tür

Ein Einstieg von Porsche in die Formel 1 wird offenbar konkreter. Vorstandschef Oliver Blume sagte nun in einer Videokonferenz zur Bilanzpräsentation, Porsche prüfe eine Teilnahme an der Rennserie. Mit einem Einstieg sowohl von Porsche als auch der Schwestermarke Audi in die Rennserie wird schon länger gerechnet. In der Branche gilt er als wahrscheinlicher, seit die FIA den Weg für eine Elektrifizierung der Antriebe frei gemacht hat. Mit einer Entscheidung des Aufsichtsrats des Wolfsburger Mutterkonzerns war schon Anfang März gerechnet worden. Insidern zufolge verzögerten sich jedoch die Beratungen darüber.

Formel 1 in Bahrain

Freies Training, 1. Session: 1. Gasly (Fra) AlphaTauri 1:34,193 Min., 2. Leclerc (Mon) Ferrari +0,364 Sek., 3. Sainz Jr. (Esp) Ferrari +0,418, 4. Russell (Gbr) Mercedes +0,436, 5. Verstappen (Ned) Red Bull +0,549, 6. Stroll (Can) Aston Martin +0,621, 7. Hamilton (Gbr) Mercedes +0,750, 8. Alonso (Esp) Alpine +0,807, 9. Tsunoda (Jpn) AlphaTauri +0,835, 10. Perez (Mex) Red Bull +0,857.

2. Session: 1. Verstappen 1:31,936 Min., 2. Leclerc +0,087 Sek., 3. Sainz Jr. +0,584, 4. Russell +0,593, 5. Alonso +0,941, 6. Bottas (Fin) Alfa Romeo +1,015, 7. Perez +1,022, 8. Schumacher (D) Haas +1,149, 9. Hamilton +1,208.