Weltmeister Bagnaia gewann MotoGP-Sprint in Spielberg

Der Italiener siegte am Samstag in Spielberg vor dem spanischen Pole-Setter Jorge Martin, die beiden Ducati-Piloten haben vor dem Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV und Sky) damit gleich viele Punkte auf dem Konto. Motorrad-Superstar Marc Marquez kam kurz vor Schluss auf Position zwei liegend zu Sturz und verpasste einen Podestplatz.

Bagnaia feierte heuer mehr Erfolge als sein WM-Rivale, wodurch der Spielberg-Sieger der vergangenen beiden Jahre vor dem Showdown am Sonntag vorgereiht wird. Den dritten Platz im Sprint erbte Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro, die KTM-Piloten verpassten hingegen das Podest im Gegensatz zum Vorjahr. Jack Miller wurde wie im Qualifying Fünfter, Brad Binder verbesserte sich um fünf Positionen auf Rang sieben. Pol Espargaro, mit einer KTM-Wildcard ausgestattet, wurde Neunter direkt vor KTM-Supertalent Pedro Acosta, der im Qualifying nicht über Startplatz 14 hinausgekommen war.

Abkürzung

Im kurzen Rennen über 14 Runden ging der auf Position zwei gestartete Bagnaia in der Startphase an Martin vorbei. Dahinter reihte sich Marquez ein, der achtmalige Motorrad-Weltmeister konnte zunächst als einziger mit seinen beiden Ducati-Kollegen mithalten. Martin erhielt für eine Abkürzung einen sogenannten Long-Lap-Penalty, wodurch er sich hinter Marquez einreihen musste. Der stürzte allerdings fünf Runden vor dem Ende und kam in der Folge nicht ins Ziel.

Im Qualifying wenige Stunden zuvor war Martin in 1:27,748 Min. die schnellste je auf einem Motorrad auf dem Red Bull Ring gedrehte Runde gelungen. Der Spanier unterbot den bisherigen Rekord von Bagnaia (+0,141 Sek.) um fast acht Zehntelsekunden.

