Weltmeister Bagnaia auf Rossis Spuren

"Das war das härteste Rennen des Jahres und meines Lebens. Ich hatte große Mühe." Der Stein, der gestern Francesco Bagnaia (Ducati) beim WM-Finale in Valencia nach dem Gewinn des Titels in der MotoGP vom Herzen fiel, war wohl bis in sein Heimatland Italien zu hören. Ihm genügte ein neunter Platz, während sein verbliebener Kontrahent, Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha), auf Rang vier fuhr. Doch auch das aus der WM ausscheidende Suzuki-Team feierte mit Laufsieger Alex Rins (2023 bei Honda) auf dem Circuit Ricardo Tormo einen gebührenden Abschied, ebenso wie die Innviertler KTM-Mannschaft, die Rang zwei von Brad Binder sowie den Moto2-Titel von Augusto Fernandez feiern konnte.

Für Bagnaia war es die zweite Weltmeister-Krone nach jener in der Moto2 im Jahre 2018. Doch der Titel in der Königsklasse sei nun noch viel höher einzuschätzen. "Wir reden hier vom MotoGP-Titel – mit Ducati, als Italiener. Das macht alles anders", sagte der 25-Jährige. Er bescherte "den Roten" aus Borgo Panigale 15 Jahre nach Casey Stoner wieder einen Gesamtsieg.

Bagnaia ist auch der erste Italiener seit seinem Mentor Valentino Rossi im Jahr 2009, der den Titel holte. Und es ist sogar 50 Jahre her, seit mit Giacomo Agostini 1972 auf MV Agusta zuletzt ein Italiener auf einem italienischen Fabrikat triumphierte.

Augusto Fernandez holte Moto2-WM. Bild: APA/AFP/Soriano

Bagnaia war nach seinem Sturz auf dem Sachsenring Mitte Juni noch 91 Punkte hinter dem Franzosen Quartararo gelegen, dank einer sensationellen Aufholjagd mit fünf Siegen aus neun Rennen aber vorbeigezogen. Mit 23 Zählern Vorsprung war er ins Finale gegangen und machte gestern den Sack zu.

Wie ein Titel gefeiert gehört, zeigte vor dem MotoGP-Finale in Valencia bereits der Spanier Fernandez. Er entschied das Duell zweier Kalex-Fahrer gegen den Japaner Ai Ogura für sich, nachdem der japanische Honda-Pilot in Runde sieben über das Vorderrad wegrutschte. Fernandez, der Zweiter hinter Teamkollege Pedro Acosta wurde, tritt die Nachfolge des Australiers Remy Gardner an und wird kommende Saison für Tech3-GasGas in der MotoGP fahren. "Ich denke, dass er auch dort ein großer Pilot werden kann", frohlockte KTM-Teamchef Pit Beirer, der auch mit dem Südafrikaner Binder seine Freude hatte. Denn dessen zweiter Platz bescherte dem Werksteam noch Rang zwei hinter Ducati in der prestigeträchtigen Teamwertung.

In der Moto3 ging der Titel an Izan Guevara (Sp/Gasgas). Der Linzer Jakob Rosenthaler beendete die Saison im Rookies Cup mit den Rängen elf und zwölf. (fei)

WM-Ergebnisse

MotoGP: Grand-Prix von Valencia (27 Runden): 1. Alex Rins (Sp) Suzuki 41:22,250 Min., 2. Brad Binder (Rsa) KTM +0,396 Sek., 3. Jorge Martin (Sp) Ducati +1,059, 4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha +1,911, 5. Miguel Oliveira (Por) KTM +7,122; weiters: 9. Francesco Bagnaia (It) Ducati +14,441, 12. Raul Fernández (Sp) KTM +24,870, 13. Remy Gardner (Aus) KTM +26,546; Endstand:

1. Bagnaia 265 Punkte, 2. Quartararo 248,

3. Enea Bastianini (It) Ducati 219; weiters:

6. Binder 188; 10. Oliveira 149.

Moto2: 1. Pedro Acosta (Sp) KTM 39:52,413, 2. Augusto Fernandez (Sp) KTM +1,232, 3. Tony Arbolino (It) Elf +10,163; Endstand: 1. Fernandez 271,5, 2. Ai Ogura (Jpn) Honda 242.

Moto3: 1. Izan Guevara (Sp) GasGas 38:10,406; Endstand: Guevara 319.