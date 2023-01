Walter Röhrl: "Die Jännerrallye hätte das Zeug zu einem WM-Lauf"

OÖN: Es ist nicht Ihr erster Besuch bei der Jännerrallye. Was wissen Sie über die Jännerrallye? Walter Röhrl: Die Jännerrallye verfolge ich seit 45 Jahren und habe es aber leider nie geschafft, selbst einmal mitzufahren. Meist sind wir am 2. Jänner zum Training für die Monte Carlo weggefahren sind. Ich war aber schon ein paar Mal zuschauen hier. Damals, als der Franz Wittmann das erste Mal mit dem Audi gefahren ist, das hat mich interessiert. Und auch sonst war ich schon ein paar Mal hier. Was