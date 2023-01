Walkner verlor nach Navigationsfehler 25 Minuten

Matthias Walkner liegt in der Gesamtwertung nur auf Platz elf. (gepa)

Wegen eines Navigationsfehlers verlor der Motorradpilot auf der gestrigen neunten Etappe rund 25 Minuten, kam im Ziel in Haradh nur als 27. an. "Ich habe es ziemlich verbockt", sagte der Kuchler, dem als Gesamtelften nun bereits 44:36 Minuten auf den führenden Husqvarna-Fahrer Skyler Howes (USA) fehlen.

Das Teilstück am Dienstag hätte eine gute Gelegenheit geboten, um Boden gutzumachen, da auch andere Piloten auf der 358 Kilometer langen Wertungsprüfung vom Weg abkamen. Walkner nahm letztlich aber zu viel Risiko: "Vor dem Start habe ich mich dazu entschieden, dass ich versuche, den Spuren der vorderen Fahrer zu folgen und weniger auf die Navigation zu achten, um Zeit gutzumachen." Das ging nach hinten los. Wegen der Regenfälle der vergangenen Tage waren einige im Roadbook vermerkte Pisten nicht mehr erkennbar.

Gefahren nach Himmelsrichtung

"Ich habe mich fast 20 Minuten verfahren", so der 36-Jährige. Er musste sich in steinigem Gelände querfeldein nach Himmelsrichtungen orientieren und hätte beinahe nicht mehr auf die richtige Route zurückgefunden. "Es ist sehr frustrierend. Auch wenn meine fahrerische Leistung sehr gut war", so der KTM-Pilot. "Jetzt ist leider nicht mehr viel drinnen. Die Schuld liegt zu hundert Prozent bei mir selber."

Seinen zweiten Tagessieg fuhr Kevin Benavides (Arg) ein. Bei den Autos gewann Sebastien Loeb (Fra), während sich Carlos Sainz (Esp) bei einem Unfall überschlug. Ein Helikopter sollte den Spanier in ein Spital fliegen, aber Sainz brach den Flug ab und ließ sich zu seinem Auto bringen.

