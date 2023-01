Walkner bei Rallye Dakar schwer gestürzt und ausgeschieden

Der 36-Jährige übersah bei Kilometer 55 nach eigenen Angaben eine Abrisskante und sprang in einen Gegenhang. "Ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas im Rücken nachgibt und bin dann auch gestürzt. Es war ein Stich im unteren Rückenbereich", erklärte der Kuchler, für den das Rennen damit vorbei ist.

Der KTM-Pilot, der von seinem argentinischen Teamkollegen Kevin Benavides erstversorgt wurde, wurde mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Der Salzburger musste jedoch am Flughafen von Khalfan vier Stunden auf den Weitertransport in das Krankenhaus Dammam warten. Nach ersten Angaben geht es ihm den Umständen entsprechend gut. "Ich kann aktuell alles bewegen und spüre auch alles, lediglich ein leicht unterschiedliches Gespür in beiden Beinen und ein leichtes Kribbeln im Rückenbereich", berichtete Walkner, der im Gesamtklassement der Dakar auf Rang neun gelegen war.

Mehr zum Thema Motorsport Walkner im Loch: Großer Rückstand bei der Dakar-Rallye RIAD. Bei der Dakar-Rallye übernajm Skyler Howes die Führung. Matthias Walkner riss großen Rückstand auf. Walkner im Loch: Großer Rückstand bei der Dakar-Rallye

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper