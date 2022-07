Während Carlos Sainz in Silverstone euphorisch über seinen Premierensieg in der Formel 1 jubelte, machte sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc als Vierter in England gute Miene zum bösen Spiel. Eine verpatzte Strategie-Entscheidung seines Teams in der Endphase des Rennens hatte den Monegassen wohl den Sieg gekostet, womit er im Kampf um die WM-Krone gegen den diesmal Siebenten Max Verstappen (Red Bull) kaum Boden gutmachen konnte.