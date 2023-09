Von einer KTM überfahren: So geht es Weltmeister Bagnaia

Maximale Ausbeute für Aleix Espargaro am MotoGP-Wochenende in Montmelo: Nach dem Sprintsieg am Samstag gewann der Aprilia-Pilot am Sonntag den Grand Prix von Katalonien vor seinem Teamkollegen Maverick Vinales.

Die Freude darüber fiel beim Spanier allerdings verhalten aus. "Dieser Sieg ist für Pecco", sagte Espargaro in Richtung Francesco "Pecco" Bagnaia.

Der Weltmeister war nach dem Start per Highsider von seiner Ducati geschleudert worden. Die meisten nachfolgenden Piloten konnten ausweichen, nur Brad Binder nicht. Der KTM-Pilot fuhr dem auf dem Asphalt liegenden Italiener über die Beine. Das Rennen wurde abgebrochen, und Bagnaia, der bei Bewusstsein war, wurde nach einer Erstversorgung im Medical Center per Krankenwagen ins Spital gebracht.

"Schweres Polytrauma"

Angel Charte, Medical Director der MotoGP, sprach von einem "schwerem Polytrauma", welches Bagnaia erlitten habe. "Ein Motorrad hat ihn im Oberschenkel- und Schienbeinbereich überfahren. Wir haben das geröntgt und eine kleine Verletzung entdeckt, von der wir nicht wissen, ob sie akut oder alt ist", hieß es in einer Stellungnahme. Im Krankenhaus folgten eine Computertomografie, um schwerere Verletzungen auszuschließen.

Brad Binder konnte nicht mehr ausweichen.

Den Piloten war mitgeteilt worden, dass Bagnaia noch einigermaßen glimpflich davongekommen sei. "Zum Glück scheint Pecco nicht schwerer verletzt zu sein", sagte Espargaro, "ich fuhr ja direkt hinter ihm und war wirklich sehr besorgt. Ich musste mich dann im Kopf neu programmieren." Das gelang ihm ganz gut.

Trophäe von seinen Kindern

Nach dem Neustart war der 34-Jährige die meiste Zeit über auf Rang zwei gelegen, profitierte dann von Reifenproblemen bei Vinales. "Ich habe alles versucht, aber für den zweiten Start hatten wir keinen frischen Hinterreifen mehr", sagte Vinales.

Espargaros Heimatstadt Granollers liegt nur sieben Kilometer von der Strecke entfernt. Es lag gar ein Aprilia-Triplesieg in der Luft, doch Martin und Johann Zarco zogen noch an Miguel Oliveira vorbei. Brad Binder schied mit Problemen an seiner KTM aus. Sein Teamkollege Jack Miller belegte den achten Endrang.

Seine Kinder überreichten Espargaro die Siegestrophäe. Bild: APA/AFP/LLUIS GENE

Emotional wurde es für Espargaro bei der Siegerehrung: Seine Kinder Mia und Max, die er auf seinem Helm verewigt hat, durften ihrem Papa die Siegestrophäe erst übergeben, um dann mit ihm auf dem obersten Podest zu feiern. Der zuletzt von einer Sturzserie gebeutelte Marc Marquez landete als 13. in den Punkten. Vor ihm landete Marco Bezzechi, der nach dem Startunfall ohne frischen Medium-Vorderreifen auf die Softmischung wechseln musste, landete unmittelbar vor Marquez an zwölfter Stelle.

In der WM-Fahrerwertung liegt Bagnaia noch 50 Punkte vor Martin, Binder ist Vierter. Am nächsten Wochenende wird in Misano der Grand Prix von San Marino gefahren.

