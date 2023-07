"Vielfahrer" Preining vom Jäger zum Gejagten

NÜRNBERG. Vor einem Jahr war Thomas Preining als "Rookie" zum Norisring nach Nürnberg gekommen und hatte dort nicht nur seinen ersten Erfolg in der DTM gefeiert, sondern auch Porsche den Premierensieg in der traditionsreichen Rennserie beschert. Am Wochenende ist der Linzer in einer neuen Rolle auf dem Norisring unterwegs: Als Führender in der DTM-Wertung ist er vom Jäger zum Gejagten geworden.

"Die Führung ist schön und macht mich stolz, aber es zählt nur, wie es am Ende des Jahres ausschauen wird", sagt Preining, der mit einem selbstbewussten Ziel in die Saison gegangen war. Nach dem Wechsel im Winter zum Team Manthey-Porsche wurde die Mission Titelgewinn ausgerufen. Preining: "Es war von Anfang an das Ziel, dass wir um die Meisterschaft fahren wollen." Bisher holte der 24-Jährige als Dritter in Oschersleben und zuletzt Zweiter in Zandvoort zwei Podestplätze. In Oschersleben verhinderte eine Strafe wegen eines nicht ganz regelkonform ausgeführten Boxenstopps den sehr wahrscheinlichen Sieg (die Regel wurde inzwischen geändert). Mit der Gesamtausbeute von 55 Punkten hat Preining vier Punkte Vorsprung auf seine Verfolger. Ein Ruhekissen schaut anders aus.

Apropos Ruhe: In der Pause zwischen Zandvoort und dem Norisring steuerte der Porsche-Werkspilot keine "Raststation" an, sondern absolvierte am vergangenen Wochenende das 24-Stunden-Rennen in Spa. Nach Platz 30 im Training eroberte "Vielfahrer" Preining gemeinsam mit Laurin Heinrich (D) und Dennis Olsen (Nor) noch den beachtlichen fünften Platz.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl

