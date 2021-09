Vettel griff zum Feuerlöscher

Das gestrige erste Training dauerte statt der üblichen Stunde nur 23 Minuten, da Sebastian Vettels Aston Martin einen Motorschaden erlitt. Der Deutsche versuchte, den Triebwerksbrand am Heck seines Boliden selbst zu löschen. Doch zunächst hatte der viermalige Weltmeister Mühe, weil offenkundig der von einem Streckenposten gereichte Feuerlöscher nicht richtig funktionierte. Wegen der notwendigen Reinigungsarbeiten musste die Einheit, in der Weltmeister Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) der Schnellste war, unterbrochen werden. In der zweiten Session dominierte Ferrari: Charles Leclerc landete vor Carlos Sainz.