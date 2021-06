"Die Formel-1-WM-Hoffnungen von Lewis Hamilton haben einen Schlag mit dem Vorschlaghammer abbekommen, als er den Siegeszug von Max Verstappen in Österreich mitansehen musste", schrieb gestern die britische "Sun". Die internationale Presse feierte nach dem ersten von zwei Rennen am Red-Bull-Ring in Spielberg den in der WM führenden Holländer als überlegenen Sieger. Sein schon dritter GP-Erfolg in der Steiermark war während der 71 Runden nie in Gefahr. Nach dem Rennen aber dann doch noch.