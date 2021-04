Verstappen will Hamilton weiter einheizen

Der Brite feierte damals bei der Premiere der Motorsport-Königsklasse in Portimao seinen 92. GP-Triumph und übertraf damit den Rekord des Deutschen Michael Schumacher. Max Verstappen wurde Dritter – was ihm diesmal aber zu wenig ist.

Red Bulls Titelanwärter gewann zuletzt in Imola vor dem Mercedes-Superstar. "Wir müssen weiter pushen. Wir haben heuer ein viel besseres Auto als im Vorjahr", lautete Verstappens Kampfansage Richtung Hamilton.

Auch sein neuer Teamkollege Sergio Perez freut sich über die Konkurrenzfähigkeit des RB16B. "Die Motivation im Team ist extrem hoch." Sein Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass die Fehlerquote bei Hamilton durch die starke Red-Bull-Performance größer wird. "Wir werden weiterhin versuchen, auf Lewis bei seiner Titelverteidigung so viel Druck wie möglich auszuüben. Er hat einen fundamentalen Fehler gemacht", erinnerte der Brite nochmals an den Fast-Ausfall des Rekordweltmeisters in Imola.