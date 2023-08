Verstappen, der "Marsmensch"

Acht Siege in Serie, 125 Punkte Vorsprung in der WM-Zwischenwertung – die Dominanz von Max Verstappen in der Formel 1 scheint in dieser Saison unantastbar zu sein. Nach seinem eindrucksvollen Sieg am Sonntag in Spa-Francorchamps suchten die Medien wieder einmal Superlative, die der Souveränität des 25-jährigen Red-Bull-Piloten irgendwie gerecht werden. "Die Kluft zwischen dem Niederländer und den Rivalen vertieft sich immer mehr. Verstappen ist ein Marsmensch, der nur noch gegen sich selbst fährt", hieß es beispielsweise im italienischen Fachmagazin "Tuttosport".

Der dritte WM-Titel des Ausnahmerennfahrers ist nach zwölf von 22 Saisonrennen wohl nur noch Formsache. Dass seine Siegesserie jetzt unterbrochen wird, liegt an der Kalenderplanung der Formel-1-Macher. Dem Rennen in Spa folgt ein dreiwöchiger "Betriebsurlaub", in dem auch in den Fabriken der Teams die Arbeit eingebremst werden muss.

Während man bei Red Bull naturgemäß keine Probleme damit hat, die Pausetaste zu drücken, würde die Konkurrenz wohl jetzt am liebsten Überstunden machen, um sich für eine Aufholjagd in Saisonhälfte zwei in Position zu bringen. Vor allem bei Mercedes war der Frust nach dem Spa-Wochenende groß. "Wir sind eigentlich wieder da, wo wir letztes Jahr standen", sagte der viertplatzierte Lewis Hamilton. Er und sein Team wüssten noch nicht, woran es liege.

Der Silberpfeil "hüpft" wieder, ein eigentlich überwunden geglaubtes Problem ist damit wieder da. "Jetzt gibt es drei Wochen Ferien, da denken wir aber auch von morgens bis abends über das Auto nach", sagte Teamchef Toto Wolff. Durch die Weiterentwicklung sollte das im Vorjahr entstandene Problem mit dem "Bouncing" eigentlich gelöst sein. Wolff: "Jetzt müssen wir die Köpfe zusammenstecken, um zu verstehen, wie das passiert ist."

