Vasseur ist der neue starke Mann bei Ferrari

Die Scuderia warb den Franzosen vom Partnerteam Alfa Romeo ab, um die titellose Zeit zu beenden. Er sei "hocherfreut und geehrt", den wohl schwierigsten Job in der Formel 1 zu bekommen, sagte Vasseur, der seit mehr als 25 Jahren im Motorsport unterwegs ist und sich als Nachwuchsförderer einen Namen gemacht hat: "Ich will für unsere Tifosi in aller Welt liefern."

Die Königspersonalie unter den Teamchefs ist damit geklärt. Doch das Wechselspiel geht weiter. Vasseurs Job wird Andreas Seidl übernehmen, der von McLaren kommt. Der 46-Jährige aus Passau führte den britischen Rennstall seit 2019 und hat McLaren wieder zurück in die erweiterte Spitze der Formel 1 gebracht. Das derzeit unter dem Namen Alfa Romeo fahrende Sauber-Team bietet aber spannende Perspektiven. Schließlich steigt Audi beim Schweizer Rennstall ein, zur Saison 2026 geht Sauber dann als Audi-Werksteam an den Start.

Auch für Seidl gibt es bei McLaren bereits einen Nachfolger: Das Team wird mit sofortiger Wirkung von Andrea Stella geführt. Der Italiener war bisher Rennleiter bei den Briten.

