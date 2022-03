Valentino Rossi wurde erstmals Vater

Das Kind, das Giulietta heißt, wiegt drei Kilo. "Mutter und Vater sind im siebenten Himmel. Willkommen Giulietta Rossi", heißt es auf einem Instagram-Post Rossis, auf dem die Eltern mit der Neugeborenen zu sehen sind.

Der 43-jährige Rossi hatte am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet und wechselte in den Automobilsport. Die Motorrad-Legende wird in dieser Saison in der sogenannten Fanatec GT World Challenge Europe starten und einen Audi des belgischen WRT-Teams steuern.