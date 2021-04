Die Locken sind kürzer geworden, seine Augen nachdenklicher – das Feuer lodert aber nach wie vor in ihnen. Vor 25 Jahren debütierte Valentino Rossi in der Motorrad-WM: Es war der Grand Prix von Malaysien 1996, bei dem ein 17-jähriger Schlacks aus Tavullia, der einst wegen eines Wachstumsschubs vom Gokart aufs Motorrad umgestiegen war, auf Anhieb an die sechste Stelle der 125er-Klasse fuhr.