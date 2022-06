Unfallverbot: Schumacher gerät bei Haas unter Druck

Nach seinem Totalschaden von Monte Carlo fährt Mick Schumacher in der Formel 1 auf Bewährung. "Baku wird sich im Vergleich zu Monaco groß anfühlen, das ist sicher", sagte der Haas-Pilot vor dem Grand Prix in Aserbaidschan am Sonntag (13 Uhr/live ServusTV). Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird von wachsender Kritik und Zweifeln begleitet. In den Häuserschluchten von Baku darf er sich nicht noch einen Patzer erlauben.

Teamchef Günther Steiner warnte mit Blick auf das nur eine Woche später angesetzte Kanada-Gastspiel: "Das wird noch schwieriger, wenn es Schäden am Auto gibt. Also hoffen wir, dass in Baku nichts kaputt geht." Vor allem Schumacher darf das als klare Dienstanweisung verstehen. In Saudi-Arabien und Monaco zerstörte er sein Auto jeweils komplett. Hinzu kamen Unfälle in Bahrain und Miami.

Weit mehr als eine Million Euro kosteten die Missgeschicke des Deutschen sein Team in diesem Jahr bereits, rechneten Fachmagazine aus. Neue Chassis, neue Getriebeteile, viele Arbeitsstunden – das tut besonders dem klammen Haas-Rennstall weh. Im schlimmsten Fall bleibt weniger Geld für die technische Weiterentwicklung der Autos übrig. "Mick muss lernen, dass solche Fehler nicht passieren dürfen", schrieb Onkel Ralf Schumacher in seiner Sky-Kolumne.

Neben Williams-Fahrer Nicholas Latifi ist Mick Schumacher der einzige Pilot, der in diesem Jahr noch ohne Punkt ist. Das schmerzt umso mehr, weil sein neuer Teamgefährte Kevin Magnussen bereits 15 Zähler erobert hat. "In der Formel 1 gibt es kein Verstecken. Es zählen nur Ergebnisse. Auch Mick weiß das ganz genau", sagte Steiner.

Gestern im ersten Training, das Monaco-Sieger Sergio Perez (Red Bull) für sich entschied, hatte Schumacher aber schon wieder zu kämpfen. Er musste seinen Boliden nach einem Wasserleck nach nicht einmal zehn Minuten am Streckenrand abstellen.