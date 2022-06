Überlegener Weltmeister-Sieg und ein Drama um Lokalmatador Espargaro

Vor dem Großen Preis von Katalonien hatte er bereits seinen Vertrag bei Yamaha bis 2024 verlängert, davon beflügelt zeigte MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo dann in Barcelona auch, dass er es mit der Titelverteidigung ernst meint. Der Franzose setzte sich am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo mit über sechs Sekunden Vorsprung auf den Spanier Jorge Martin und Landsmann Johan Zarco (beide Ducati) durch.

Für den Fauxpas des Rennens war Quartararos erster Verfolger in der WM, Aleix Espargaro, verantwortlich. Auf dem zweiten Platz liegend, ging der Aprilia-Mann vor Beginn der letzten Runde plötzlich vom Gas und streckte die Hand in die Luft. Wohl im Glauben, dass das Rennen schon beendet sei und er den Podestplatz geholt habe. Nachher verkroch sich der 32-Jährige, der letztlich Fünfter wurde, in seiner Box in eine Ecke und weinte. "Es ist sehr bitter. Wenn ich Fabio in der WM besiegen will, muss ich diese Punkte hier mitnehmen. Durch den Fehler habe ich neun verloren", trauerte Espargaro der vergebenen Chance bei seinem Heim-Grand-Prix nach.

Quartararo hatte sich schon kurz nach dem Start die Führung von Pole-Position-Mann Espargaro geholt, während in der ersten Kurve mit Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia und Alex Rins drei Konkurrenten den Abflug machten. Danach kontrollierte "El Diablo" das Rennen souverän, führt in der WM nun 22 Zähler vor Espargaro.

Umstellung bei KTM besiegelt

Himmelhoch jauchzen ist derzeit auch in der KTM-Box nicht unbedingt angesagt: Brad Binder und Miguel Oliveira fuhren auf der RC 16 auf die Plätze acht und neun, zu wenig, um in der WM wie erhofft um die Podestplätze mitzukämpfen. Indes drang am Rennwochenende durch, dass, wie in den OÖN bereits berichtet, der dreifache MotoGP-Sieger Jack Miller, bislang Ducati, einen Zweijahresvertrag bei KTM für kommende Saison unterschrieben habe. Auch Pol Espargaro soll nach durchwachsener Zeit bei Honda zu den Innviertlern zurückkehren. Eine offizielle Bestätigung seitens des KTM-Rennstalls blieb bislang noch aus.

In der Moto2 gewann WM-Leader Celestino Vietti (It) das Rennen, in der Moto3 feierte Lokalmatador Izan Guevara (GasGas) einen Heimsieg.

Gestern wurden am Circuit de Catalunya dann noch Testfahrten aller Teams absolviert. Auch dort war Quartararo einmal mehr der Schnellste. (fei)