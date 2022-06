Tourist Trophy: Dritter Toter in einer Woche

Ausgerechnet bei seinem 80. Tourist-Trophy-Start ist Davy Morgan am Montag tödlich verunglückt. Der 52-jährige Nordire war im Bereich des 27. Meilensteins folgenschwer zu Sturz gekommen. Dabei galt Morgan als einer der erfahrensten Piloten im Feld.

Morgan ist damit das dritte Todesopfer der diesjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man. Am vergangenen Mittwoch war bereits der Waliser Mark Purslow (29) im Training in der berüchtigten Ballagarey-Kurve mit 200 Stundenkilometern verunglückt. Drei Tage später folgte mit dem französischen Seitenwagen-Beifahrer Olivier Lavorel die nächste Tragödie.

Seit der ersten Austragung der Tourist Trophy 1907 sind 263 Fahrer ums Leben gekommen.

