Tochter Mia fährt beim WM-Geheimfavoriten mit

Dass er gestern den ersten Trainingstag für den Motorrad-Grand-Prix am Sonntag in Barcelona (ab 11 Uhr, live auf ServusTV) dominierte, passte perfekt ins Drehbuch von Aleix Espargaro. Der nur wenige Kilometer vom Circuit de Catalunya entfernt aufgewachsene Aprilia-Pilot schnappte sich vor seinem Teamkollegen Maverick Vinales die Tagesbestzeit. Zuletzt viermal in Serie am Podest und hinter WM-Leader Fabio Quartararo als Zweiter mit nur acht Punkten Rückstand in Lauerposition in der Gesamtwertung war er auch mit seinem speziell für das Heimrennen designten Helm ein Hingucker.

"Vor vier Jahren sind genau während dem Barcelona-GP meine Zwillinge Max und Mia zur Welt gekommen. Meine Tochter hatte eine Beeinträchtigung am Herz, sie musste zweimal operiert werden. Ich habe mir viele Sorgen gemacht. Doch die Ärzte haben ihr sehr geholfen und nun will ich ihnen mit dem speziell hergerichteten Helm einmal öffentlich Danke sagen", erzählt Espargaro.

Für ServusTV-Experte Alex Hofmann ist Espargaro längst der Geheimfavorit auf den WM-Titel. "Aleix ist ein unauffälliger Arbeiter, der viel Konstanz und Durchhaltevermögen zeigt. Seine Geschichte mit Aprilia, wie viel Schweiß und Energieleistung er über die Jahre investiert hat, ist einfach schön."

Gute Nachrichten gab es gestern für alle Marc-Marquez-Fans. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister wurde in den USA bereits zum vierten Mal am rechten Arm operiert. "Der Eingriff war erfolgreich", ließ die MotoGP in einem Statement wissen. Marquez’ Ersatzpilot für die nächsten Rennen, der Deutsche Stefan Bradl, hatte gestern weniger Glück bei seiner Rückkehr auf die Rennstrecke. Er stürzte und musste die Honda vorzeitig in die Garage stellen. (fei)