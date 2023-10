Thomas Preining holte als erster Österreicher DTM-Titel

Der 25-jährige Linzer holte sich nach seinem Start-Ziel-Sieg am Samstag die Pole Position und damit drei Punkte. Zwei Zähler hatte der Porsche-Pilot noch benötigt, um seinen letzten verbliebenen Kontrahenten, den für Italien startenden Wiener Mirko Bortolotti im Lamborghini, endgültig zu distanzieren.

Am Vortag hatte Preining mit einem Doppelsieg vor seinem norwegischen Teamkollegen Dennis Olsen bereits die Teamwertung für seinen Rennstall Manthey EMA entschieden. Den Fahrertitel hatte der Oberösterreicher schon vor Saisonstart als großes Ziel ausgegeben. Preining gehört seit 2021 dem Werksfahrerkader von Porsche an, im Vorjahr war er erstmals in der DTM am Start. Im Oktober 2022 hatte ihn noch ein schwerer Unfall in Hockenheim aus seinen Titelträumen gerissen.

Nach der Pole Position, die ihm ein Jahr später ebendort den Titel brachte, ließ sich Preining auf dem Dach seines grellgelben Porsche feiern. Sechs Tausendstelsekunden war er am Ende schneller als der zweitplatzierte Titelrivale Bortolotti. "Ich bin mega-happy und in gewisser Weise auch erleichtert, dass es jetzt schon über die Bühne gegangen ist", sagte Preining dem TV-Partner ran.de. Im Rennen (ab 13.30 Uhr/live ProSieben) könnte er zum Abschluss seinen dritten Saisonsieg einfahren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper