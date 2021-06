Wenn man dieser Tage durch das Fahrerlager am Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo spaziert und mit den Leuten plaudert, dann kommt man früher oder später auf das Thema Jason Dupasquier, einen Burschen, den ich auch vor zwei Jahren noch im Red Bull Rookies Cup bei mir hatte und dessen Schicksal mir sehr nahegeht. Der tragische Tod des Schweizer Moto3-Piloten letzte Woche in Mugello macht betroffen und jeder versucht, das Ganze für sich aufzuarbeiten.