Talent ist zu wenig: "Keiner wartet in der Motorrad-WM auf dich"

Die Talente der Nachwuchsschmiede MiniGP wie der Adlwanger Julian Schönberger bekamen am Donnerstag große Augen, als sie in der Boxengasse des Red-Bull-Rings in Spielberg einen exklusiven Blick hinter die Kulissen machen durften. Beim Österreich-Grand-Prix der Motorrad-WM (Sprint am Samstag 14.30 Uhr/Rennen Sonntag ab 11 Uhr) haben sich die Besten der Besten einmal mehr in der Steiermark versammelt. Der Weg in die Elite ist steinig und schwer.