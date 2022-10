Suzuka-Auftakt endet für Schumacher in der Mauer

Vorzeitig ging das Freitagstraining in Suzuka für Mick Schumacher zu Ende. Auf nasser Strecke drehte sich der deutsche Formel-1-Pilot in seinem Haas-Boliden und prallte hart gegen eine Begrenzungsmauer. An den folgenden beiden Trainingseinheiten konnte der 23-Jährige nicht mehr teilnehmen, da sein Chassis zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.

„Ich hatte eine Menge Aquaplaning“, berichtete Schumacher, der unverletzt ausstieg. Zuspruch bekam er von seinem Landsmann Sebastian Vettel. „Das ist eine sehr schwierige Ecke da oben. Es waren gerade blöde Bedingungen“, sagte der Aston-Martin-Pilot zu „Sky“. Nichtsdestoweniger sei es ein Fahrfehler gewesen, so der Ex-Weltmeister weiter, „das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert.“

Weltmeister Max Verstappen hat sich im Training den Mercedes-Fahrern George Russell und Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Russell fuhr am Freitag in 1:41,935 Minuten vor seinem britischen Landsmann Hamilton die Bestzeit. Der 25-jährige Niederländer im Red Bull hatte 0,851 Sekunden Rückstand auf Russell. Das Wetter soll sich im Laufe des Wochenendes bessern.