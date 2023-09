Summen statt Brummen: Sebastian Vettels ungewöhnliche Rückkehr in die Formel 1

Praktisch mit dem Karriereende Sebastian Vettels im Vorjahr hatten die Spekulationen über eine Formel-1-Rückkehr des vierfachen Weltmeisters begonnen. Beim Grand Prix am Wochenende in Suzuka (So., 6.25 Uhr, live in ORF 1) ist es zwar so weit, jedoch vielleicht nicht in jener Rolle, mit der die meisten gerechnet hatten: Der Deutsche setzt sich als Bienen-Botschafter für mehr Biodiversität ein.

Der 36-Jährige, der schon während seiner aktiven Karriere als Sprachrohr für Umweltthemen im Vollgas-Zirkus eine Ausnahme-Erscheinung war, hat dazu in Kurve zwei der japanischen Strecke 13 Insektenhotels aufgestellt. Und das mehr oder weniger eigenhändig. Mit seinem sechsköpfigen Team fertigte er die Teile ganz von Hand, ohne den Einsatz von Motorsägen. "Das war ein Knochenjob", sagt der gebürtige Heppenheimer. "Wir waren teilweise bis drei Uhr morgens in unserer Werkstatt, haben fast nichts gegessen, uns nur aus dem Supermarkt ernährt."

Die Anzahl der Insektenhotels, die japanischen Schreinen nachempfunden sind, ist nicht zufällig gewählt: eines für jedes der zehn Formel-1-Teams, eines für Vettel selbst sowie die letzten beiden für zwei benachbarte Schulen, in denen Vettel über die Wichtigkeit von Biodiversität referierte. Für deren Sichtbarkeit wurden die Curbs besagter Kurve schwarz-gelb bemalt, eine Reverenz vor der Biene. "Lasst uns die Kurven zum Summen bringen", lässt Vettel durchblicken, dass die Aktion in Suzuka nicht die letzte gewesen sein könnte.

Die Idee dazu sei vor einem Jahr entstanden. "Wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt, laufen einem ganz automatisch auch Themen wie die Biodiversität über den Weg. Die ist mindestens genauso wichtig wie der Erhalt des Klimas." In Gesprächen mit Formel-1-Boss Stefano Domenicali überzeugte er diesen von der Relevanz des Themas sowie davon, dass der "Königsklasse" derartige Projekte gut zu Gesicht stehen würden.

Das Formel-1-Fahrerfeld ließ sich nicht lange bitten: Alle Piloten posierten am Donnerstag vor den Insektenhotels und bezeugten so ihre Unterstützung für das von Vettel angestoßene "Racing for Biodiversity".

