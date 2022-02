Stichtag für die Jännerrallye

"Wenn die Zuschauerzahl in den Besucherzonen im Freien nicht angehoben wird, sind wir zur Absage gezwungen", verweist Geschäftsführer Georg Höfer auf die Corona-Auflagen, die aktuell 50 Fans pro Zuschauerzone erlauben. Gemessen an den üblichen Dimensionen der Jännerrallye mit bis zu 100.000 Besuchern an drei Tagen kommt das de facto einem Zuschauerverbot gleich. "Ohne die Zuschauereinnahmen würden wir als Veranstalter sehenden Auges in einen wirtschaftlichen Ruin steuern", sagt Höfer. Die Nutzung der Freistädter Messehalle als Rallyezentrum ist mit tausend Personen auf zugewiesenen Sitzplätzen reglementiert. Erfreulich: Die Anmeldezahlen bei den Fahrern sind so hoch wie selten.