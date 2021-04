Steirer Kevin Raith feiert WM-Premiere in Kroatien

Der 26-jährige Steirer Kevin Raith feiert mit seinem 44-jährigen Beifahrer Christoph Wögerer (OÖ) seine WM-Premiere. Das Duo fährt mit einem Ford Fiesta Rally 2, der in der Kategorie WRC 3 gewertet wird.

"Das oberste Ziel für uns ist es, am Freitag über die Startrampe und am Sonntag über die Zielrampe zu fahren. Jede weitere Spekulation über mögliche Platzierungen ist bei einem WM-Lauf bei dieser Weltklassebesetzung nicht sinnvoll", erklärte Raith in einer Aussendung. Er hofft, möglichst viele Lernkilometer zu bekommen.

Kevin Raith Bild: Daniel Fessl