Monaco-Grand-Prix wegen Regens verspätet gestartet

Knapp zehn Minuten vor der geplanten Startzeit am Sonntag, 15.00 Uhr, fing es zu regnen an, aus Sicherheitsgründen wurde erst zehn, dann weitere sechs Minuten nach hinten verschoben. Nach wenigen Minuten hinter dem Safety Car, das zunächst nur die Einführungsrunde anführen sollte, wurde die Session mittels Roter Flaggen abgebrochen.

Die Autos fädelten sich in der Boxengasse auf und wurden von Regenschirmen und Zelten abgedeckt. Auf dem Wetterradar kündigte sich unterdessen noch mehr Regen an. "Es regnet wie verrückt", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Um 16.05 Uhr folgte der nächste Versuch hinter dem 16.05 Uhr folgte der nächste Versuch hinter dem Safety Car. Nach zwei Umläufen, die schon zur offiziellen Rundenzahl zählten, führte Leclerc einen rollenden Start an und eröffnete auf der nassen Strecke den Rennmodus.