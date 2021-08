Es war mit über fünf Wochen eine Sommerpause, die sich diesen Namen endlich auch einmal wieder verdient hat. Doch damit ist nun Schluss. Und das ist gut so. Schön, dass nun in Österreich am Sonntag der Re-Start der Motorrad-WM erfolgt. Es ist in Spielberg alles angerichtet für ein Fest. Den Fahrern taugt es hier, es ist familiär, die Landschaft schön und die Zuschauer fachkundig. Noch dazu wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder vor richtig vollem Haus gefahren.