Spielberg-Ring: Im Ducati-Revier war KTM schon zweimal ein Störenfried

Sieben Wochen nach der Formel 1 hält ab morgen die Motorrad-WM wieder Einzug auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Die Statistik spricht Bände. Bei zehn Rennen seit der Rückkehr der Zweiräder 2016 in die Steiermark gewann achtmal ein Pilot auf einer Ducati. Die Macht der roten Power-Maschinen ist schier erdrückend. Doch der Ring war auch für Lokalmatador KTM schon ein Platz für besondere Momente in der Königsklasse MotoGP.