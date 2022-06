Spielberg: Ring frei für die Formel 1

Die Formel 1 kehrt nach dem Übersee-Gastspiel zuletzt in Kanada wieder in ihre europäische Komfortzone zurück. Und wie! Der Klassiker in Silverstone am Sonntag (16 Uhr, live auf ServusTV) im Mutterland Großbritannien bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Rennserie dann kommendes Wochenende von 8. bis 10. Juli auch im steirischen Murtal erwarten wird. Beim Großen Preis von Österreich werden auf dem Red-Bull-Ring 300.000 Zuschauer erwartet, allein 100.000 am Rennsonntag.