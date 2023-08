Spielberg: Der Regenkönig von 2021 sitzt am Sonntag lieber im Trockenen

Dunkle Wolken zogen am beim zweiten MotoGP-Training zum Großen Preis von Österreich auf, doch der große Regen blieb auf dem Red-Bull-Ring während der Übungsfahrten aus. Einen hätte es wohl aber sowieso nicht gestört: KTM-Pilot Brad Binder lieferte an selbiger Stelle vor zwei Jahren in einem denkwürdigen Rennen sein bisheriges Meisterstück.

Bei einsetzender Nässe war der Südafrikaner als Einziger auf Slicks geblieben, während alle anderen Fahrer zum Reifenwechsel in die Boxengasse abbogen. Der bedingungslose Mut zum Risiko lohnte sich. "Mir zieht es heute noch eine Gänsehaut auf, wenn ich Videos davon geschickt bekomme. Es war ein unheimliches Rennen, ich hatte das Gefühl, ich rutsche nur noch herum. Es war wie ein Tanz auf rohen Eiern und ich fühlte mich nicht sehr wohl dabei", sagt Binder, der schließlich mit über zehn Sekunden Vorsprung gewann.

Die RC16 zeigt sich in vielerlei Belangen gegenüber früher aber verbessert. "Wir sind eine Sekunde schneller geworden hier gegenüber 2022", sagte Binder zufrieden nach dem Training, das er auf Platz vier beendete (+0,330 Sek.). Teamkollege Jack Miller (+0,867) kam derweil nur auf Rang 14.

Die MotoGP hat für diese Saison ihren Warm-up-Modus ein wenig adaptiert. So finden am Samstag Vormittag zwei 15-minütige Qualifyings statt, in denen die Startaufstellung für das neue Sprintrennen über die halbe Renndistanz am Nachmittag (15 Uhr) sowie den Grand Prix am Sonntag über 28 Runden (14 Uhr, beides live auf ServusTV) ermittelt wird.

Die schnellsten zehn Fahrer des Freitag-Trainings qualifizieren sich direkt für das zweite Qualifying "Q2" (11.15) und kämpfen dort dann um die Pole-Position. Im ersten Qualifying "Q1" (10.50) fahren die verbleibenden zwölf Piloten, die es im Training nicht in die Top-Ten geschafft haben, um zwei weitere Plätze im "Q2". Zu denen gehörte neben Miller etwa auch Marc Marquez (13./+0,823). Der mit seiner Honda unzufriedene einstige Weltmeister fühlte sich in der entscheidenden Schlussphase auch von GasGas-Fahrer Pol Espargaro aufgehalten, der ihm im Weg stand.

Binder dagegen sieht sich und seinen Rennstall auf einem guten Weg. "Uns fehlt wirklich nicht mehr viel nach ganz vorne. Die ganze Mannschaft leistet fantastische Arbeit." Regen wie 2021 braucht der 28-Jährige aus Potchefstroom, der heute in Andorra lebt, übrigens nicht. "Je mehr Sonnenschein, desto besser."

Das Programm in Spielberg

Samstag

8.40 bis 10.40 Uhr: freies Training

10.50 Uhr: Qualifying MotoGP

12.15 Uhr: 1. Rennen MotoE

12.50 Uhr: Qualifying Moto3

13.45 Uhr: Qualifying Moto2

15 Uhr: Sprintrennen MotoGP (14 Runden)

16.10 Uhr: 2. Rennen MotoE

17 Uhr: 1. Rennen Rookies Cup

8.50 Uhr: 2. Rennen Rookies Cup

11 Uhr: Rennen Moto3 (20 Runden)

12.15 Uhr: Rennen Moto2 (23 Runden)

14 Uhr: Rennen MotoGP (28 Runden).

Die MotoGP-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ita/Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ita/Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Esp/Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ita/Ducati)

2020, 1. Rennen: Andrea Dovizioso (Ita/Ducati); 2. Rennen: Miguel Oliveira (Por/KTM)

2021, 1. Rennen: Jorge Martin (Esp/Ducati); 2. Rennen: Brad Binder (Rsa/KTM)

2022: Francesco Bagnaia (Ita/Ducati).

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl