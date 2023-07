Spa im Regen bedeutet Alarmstufe Rot

Belgien bedeutet für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ein weiteres Heimrennen und ist sein absolutes Lieblings-Grand-Prix. Am Sonntag (15 Uhr, ServusTV, Sky) jagt der Red-Bull-Star auf dem Circuit de Spa-Francorchamps seinen achten Sieg in Folge und versucht, die WM-Entscheidung weiter zu beschleunigen. Nachdem seit 2019 zwei junge Fahrer auf der sieben Kilometer langen Achterbahn ums Leben gekommen sind, hat die Strecke aber ein Imageproblem. Änderungen werden gefordert.

Verstappen, der in Belgien geboren wurde, ist kein Fan von weiteren baulichen Maßnahmen. "Natürlich wird das jetzt aufgebracht. Aber es ist ein bisschen unfair, es nur auf die Strecke zu schieben", entgegnete der 25-Jährige und führte die katastrophalen Sichtverhältnisse im Regen beim Unfall von Dilano van’t Hoff Anfang Juli an. "Es ist sicher eine ziemlich gefährliche Kurve, aber wir fahren auch den Sektor 1 in Jeddah, und das ist für mich wahrscheinlich noch gefährlicher", betonte Verstappen. "Ich denke, das Einzige, was man vielleicht verbessern könnte, ist, mehr Platz zu schaffen, indem man die Leitplanken weiter weg setzt."

Der Fokus gilt ganz seiner Rekordjagd. Zwei Siege fehlen dem Niederländer noch auf die Bestmarke des Deutschen Sebastian Vettel, der 2013 neun Rennen in Folge für sich entschieden hat: "Spa ist natürlich meine Lieblingsstrecke im Kalender, also freue ich mich darauf, dort Rennen zu fahren und die Fans zu sehen."

"Eine große Verantwortung"

Die Regen-Vorhersagen wecken im Fahrerlager erneute Sorgen um die Sicherheit. Mercedes-Pilot George Russell sieht als Vertreter der Fahrer-Gewerkschaft die Rennleiter des Weltverbands (FIA) vor einer schweren Prüfung. "Sie haben eine große Verantwortung an diesem Wochenende", sagte der Brite. "Jeder will Rennen fahren, aber wenn man mit 320 km/h die Gerade entlangrast und keine 50 Meter weit sehen kann, wird es schwere Vorfälle geben." Die FIA müsse bei ihren Entscheidungen über die Sicherheit Mut und Stärke beweisen.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wies vor allem auf die schlechte Sicht bei Regen hin. "Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass wir gar nichts sehen", sagte der Monegasse. Dies sei eines der größten Probleme. Leclerc regte zudem als Lehre aus den jüngsten Unfällen an, Änderungen an der berühmten Mut-Kurve Eau Rouge vorzunehmen.

So sollten die Streckenbegrenzungen nicht mehr so dicht am Rand stehen, da dies das Risiko erhöhe, dass Fahrer nach einem Einschlag mit dem Rennwagen zurück auf die Fahrbahn rutschten und von nachfolgenden Autos getroffen würden.

Leclercs Teamkollege Carlos Sainz sieht zwar kein besonders erhöhtes Risiko in Spa, meinte aber auch: "Ich denke, wir haben unsere Lektionen zuletzt gelernt, und ich denke, wir dürfen dem Druck nicht nachgeben, fahren zu müssen, nur weil wir eine Show liefern müssen."

Verstappen, der das Qualifying (acht Zehntel vor Leclerc) dominierte, wird nach einem Getriebewechsel in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt. Sergio Perez (Red Bull) war Dritter, Lewis Hamilton (Mercedes) Vierter.

