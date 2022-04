"Ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich 1974 meinen ersten Pokal gewonnen. Solche Veranstaltungen dürfen nicht aussterben, weil sie einfach so besonders sind." Wenn OÖN-Kolumnist Gustl Auinger ins Schwärmen kommt, dann muss es fast mit seiner lebensbegleitenden Leidenschaft, dem Motorrad-Rennsport, zu tun haben. Am Wochenende (Samstag Training, Sonntag Rennen, jeweils ab 12 Uhr) treiben es die Piloten beim "42. Fuchs Silkolene Bergrennen" auf der abgesperrten Landesstraße L1507 von Landshaag nach St. Martin wieder auf die Spitze. Die Region scheint ein letzter goldener Boden für eine selten gewordene Disziplin auf zwei Rädern zu sein, weil am 10. Juli in Julbach auch noch der einzige weitere Lauf der Berg-Staatsmeisterschaft heuer steigen wird.

Im ebenfalls nur unweit entfernten Bad Mühllacken von 1967 bis 1976 nahm alles seinen Anfang. Auinger, der in seiner langen Karriere auch fünf WM-Läufe in der 125-ccm-Kategorie gewann, machte dort wie viele andere seine ersten Gehversuche im Rennsport. Mit einer straßenzugelassenen Yamaha wurde er 1974 dort Dritter.

1979 wurde der Klassiker dann erstmals in Landshaag ausgetragen. Vieles hat sich seither im Motorrad-Sektor geändert, die Rundstrecke wurde immer mehr in den Fokus gerückt, doch die Begeisterung vieler Piloten für diese aussterbende Art von Rennen ist geblieben. "Ich bin schon so oft da raufgefahren und jedes Mal wieder denke ich mir, ich hab noch nicht die perfekte Linie gefunden. Es ist für einen Rennfahrer die ultimative Herausforderung", sagt Andreas Gangl, der in sagenhaften 1:09,940 Minuten für die 3,6 Kilometer berghoch den derzeitigen Streckenrekord hält.

Weil auch heuer das Wetter mitspielen dürfte und trockene Verhältnisse vorhergesagt werden, ist zur Freude des Veranstaltervereins MSC Rottenegg neben einer Jagd auf den Rekord, für den er 1000 Euro Extraprämie ausgeschrieben hat, ein volles Haus fast garantiert. Zu sehen gibt es bei moderaten Eintrittspreisen (bis 14 Jahre frei) nämlich vieles, was der PS-Fan begehrt: alte Eisen genauso wie reinrassige Rennmaschinen, die hier an die 300 km/h erreichen, dazu ein Fahrerfeld aus dem In- und Ausland. "Bei uns gibt es noch Motorsport zum Anfassen", sagt MSC-Obmann Markus Altenstrasser.

Motorrad-WM in Jerez

Auinger selbst wird das Geschehen nur aus der Ferne beobachten können, weil er zeitgleich beim WM-Lauf in Jerez weilt. Beim Europaauftakt zuletzt in Portimao stand MotoGP-Titelverteidiger Fabio Quartararo ganz oben und übernahm damit gleich die WM-Führung. Auch in Spanien kommenden Sonntag sei er trotz der momentanen Unberechenbarkeit in der Königsklasse wieder einer der Favoriten. "Dieser Kurs liegt der Yamaha ebenfalls", glaubt Auinger.