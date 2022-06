Schon auf der dreistündigen Fahrt zum Skoda-Hauptwerk in Mlada Boleslav wurde klar, dass die abendliche Präsentation bei unseren nördlichen Nachbarn nicht unbemerkt bleibt. In den Radionachrichten geht es zuerst um Eishockey-Legende Dominik Hasek, dann um ein neues Rallyeauto von Skoda. Und erst danach kommt das Fußball-Nationalteam vor. In Österreich undenkbar.